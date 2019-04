Basket : le MSB veut prendre la 8ème place du classement à Bourg-en-Bresse

Le Mans, France

C'est l'adversaire qui occupe la huitième place de Jeep Elite tant convoitée par le MSB : les basketteurs manceaux reçoivent Bourg-en-Bresse à domicile samedi soir. Actuellement 9ème au classement, la victoire serait pour eux une bouffée d'air en vue des playoffs.

Une dynamique favorable

Le MSB reste sur deux victoires consécutives à l'extérieur, face à Gravelines et au Portel. "Ça fait un moment qu'on n'avait pas connu ça, reconnait Vincent Bigote. Là, c'est un match important contre un adversaire plus ou moins direct". Les manceaux veulent donc capitaliser sur ces réussites. _"_Sur les deux derniers matchs, on a encaissé moins de points, précise le coach Eric Bartecheky : on était à 85 points sur les matchs précédents, alors que là on en a pris 69 et 76. On doit continuer à progresser défensivement".

"C'est un match à enjeu fort car on est sur la dernière ligne droite, mais on l'aborde comme les autres, ajoute le coach. Dans l'attitude, la dureté, l'engagement, on est mieux". Pourtant, le calendrier ne permet pas au MSB de s’entraîner tant que ça : avec trois matchs en une semaine, seules deux sessions de travail étaient au programme pour préparer la rencontre face à Bourg-en-Bresse.

Renforcer la défense

Pour s'imposer, le MSB peut compter sur le retour de certains joueurs, notamment Terry Tarpey, après une longue absence. "Il nous apporte sa présence, son gabarit, et puis ça installe un peu de concurrence et une montée en exigence de chacun", estime Eric Bartecheky. Ça sera nécessaire pour faire face à l'effectif offensif de Bourg-en-Bresse : "ils ont des personnalités très fortes et une force de dissuasion énorme", explique le coach.

Tout est important, mais sans une base défensive intense et organisée, on ne pourra rien espérer.

"On devra ralentir les joueurs de Bourg-en-Bresse, prévient l'intérieur Wilfried Yeguete. C'est une équipe qui court beaucoup donc on doit les mettre mal à l'aise, tout faire pour leur éviter les paniers faciles, et _les amener à défendre pour les fatiguer davantage en attaque_".