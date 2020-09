Basket : le MSB s'impose pour son premier match de la saison contre Strasbourg (97-79)

Une saison qui débute par une victoire pour le Mans Sarthe Basket. Les basketteurs manceaux se sont imposés ce samedi pour la reprise de la Jeep Elite 97 à 79 face à la SIG Strasbourg. Un retour à Antarès qui fait du bien après six mois de pause forcée dus à la crise sanitaire, devant près de 4.000 spectateurs.

Le MSB qui n'aura pas le temps de se reposer. Départ ce dimanche en car pour affronter Pau lundi soir à 21h.

Un dispositif sanitaire strict

Ce premier match de la saison à domicile s'est fait dans des conditions sanitaires évidemment très strictes. D'abord, avec un nombre de spectateurs limité à 4.000 dans une salle qui peut normalement accueillir 6.000 personnes. Masque obligatoire et déplacements réduits au minimum. La sortie à la fin du match s'est également faite tribune par tribune pour éviter les regroupements.

Mais pas question pour les supporters de faire retomber l'ambiance pour autant. "On a réfléchi un peu avant de prendre nos places mais finalement on ne pouvait pas passer à côté", raconte Pierre, qui a repris son abonnement cette année. "Et on sent que les gens tapent du pied un peu plus fort que d'habitude pour compenser la salle un peu clairsemée !"