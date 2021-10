Basket : le pigiste médical Jérémy Nzeulie continue à l'Orléans Loiret Basket pour un mois et demi

Une bonne nouvelle pour l'Orléans Loiret Basket. L'arrière-ailier Jérémy Nzeulie, arrivé en tant que pigiste médical sur la blessure de LaMonte Ulmer il y a un mois, reste pour un mois de demi à l'OLB à la place de Kévin Dinal a affirmé le coach orléanais Germain Castano ce lundi soir, invité dans 100% OLB. "On a fait le choix de garder Jérémy Nzeulie au moins jusqu'au 19 novembre et on va décaler deux joueurs sur les postes intérieurs, Kyvon Davenport, Jean Philippe Dally qui jouera un peu plus 4 et Bruno Cingala-Mata au poste 5", ajoute le coach.

Il a inscrit 10 points face à Boulogne-Levallois

Le Français s'est déjà intégré à l'équipe donc ce sera plus facile pour être à huit professionnels insiste Germain Castano, au moins jusqu'au retour de LaMonte Ulmer (prévu sans doute pleinement face à Nanterre).

Jérémy Nzeulie a inscrit 10 points face à Boulogne-Levallois, dont un buzzer-beater en fin de troisième quart temps et réalisé 4 rebonds.