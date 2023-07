Basket : le pivot Alexandre Chassang rejoint le Limoges CSP

Le Limoges CSP poursuit son recrutement et annonce, ce lundi soir, la signature du pivot français Alexandre Chassang pour deux saisons.

Ce pivot de 28 ans et 2m04 est un parfait connaisseur du Championnat de France. Né en région parisienne, il a fait ses début professionnels à l'ASVEL en 2012, avant de rejoindre durant quatre saisons à Lyon-Villeurbanne, puis Hyères-Toulon, et Dijon.

Lors des deux dernières saisons, Alexandre Chassang évoluait à la JL Bourg où il tournait à 5,5 points, 2,6 rebonds et 1,2 passes décisives pour 6,6 d'évaluation.

A ce jour, il compte donc 11 saisons professionnelles en France (près de 330 matchs), et près de 90 matchs de Coupe d'Europe en club et 12 sélections en Equipe de France.

"Avec l'arrivée de Chassang, le Limoges CSP dispose de son cinquième joueur JFL aux côtés de Lucas Beaufort, Nicolas Lang, Lucas Ugolin et Mathieu Wojciechowski" explique le club dans un communiqué.