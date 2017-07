Basket : le pivot international français Mouhammadou Jaiteh signe au Limoges CSP

C'est désormais officiel, Mam Jaiteh sera le nouveau pivot du club limougeaud. Passé notamment par Nanterre et Strasbourg, l'international français est déjà doté d'une belle expérience.

L'Eurocup ne sera pas une nouveauté pour "Mam" Jaiteh. Le pivot, qui vient d'officialiser avec le Limoges CSP pour la prochaine saison, s'est déjà frotté aux compétitions européennes comme l'Euroleague ou encore l'Eurochallenge remporté avec Nanterre en 2015, un an après avoir décroché la coupe de France. 2015, c'est aussi l'année où l'international français a fini médaillé de bronze avec l'équipe de France à l'EuroBasket.

Le joueur de 22 ans et de 2,08 m, jamais drafté en NBA, est un habitué du championnat français. Après trois saisons à Nanterre, Mouhammadou Jaiteh, originaire de Pantin en région parisienne, a signé l'an dernier avec Strasbourg, finaliste malheureux en Pro A. Une saison d'ailleurs compliquée pour le pivot lors de laquelle il s'est montré moins épanoui qu'à la JSF (9,5 point et 11,2 d'évaluation en saison régulière à la SIG contre 12,6 points et 16 d'évaluation lors de sa dernière saison avec Nanterre).

"C'est le meilleur pivot français en exercice en Pro A" - Olivier Bourgain, directeur sportif au Limoges CSP

Le directeur sportif du CSP a tout de même décidé de parier sur l'international français, qu'il considère comme "le meilleur pivot français en exercice en Pro A". C'était d'ailleurs l'un des dossiers prioritaires du directeur sportif. Il faut dire que les deux hommes se connaissant depuis un moment, Olivier Bourgain était manager à Boulogne-sur-Mer où Mam Jaiteh a fait ses premiers pas en Pro B à la sortie de l'INSEP. Une année lors de laquelle il est élu MVP à seulement 18 ans. Le joueur en perte de vitesse à la SIG vient donc se relancer avec le CSP.

Le club cherche maintenant à finaliser son recrutement avec deux joueurs étrangers, un meneur de jeu et un intérieur pouvant jouer sur le poste de pivot. Des joueurs espérés pour la reprise fixée au 07 août prochain.

