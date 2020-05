En position de relégables avant le début confinement à la mi-mars, le Portel et Gravelines bénéficient de l’arrêt officiel de la compétition et de la décision de geler les descentes. Les deux clubs restent en Jeep Elite la saison prochaine.

Basket - Le Portel et Gravelines sauvent leur place parmi l'élite

Le Portel dernier et le BCM avant dernier le 11 mars ( jour de l'arrêt des championnats pour cause de crise sanitaire ) sauvent leur tête dans l'élite du basket Français. L'assemblée générale de la ligue a voté ce mercredi après-midi en faveur d'une saison blanche : pas de descentes, pas de montées et pas de champion.

L'ESSM Le Portel jouera sa cinquième saison dans l'élite. Le BCM n'est jamais descendu depuis son accession en 1988.

La ligue a pris aussi la décision de ne pas jouer de matchs à huis clos sauf circonstances exceptionnelles.