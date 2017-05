Basket : le président du Sluc Nancy, Marc Barbé, fait le point sur l'avenir du club avec la descente en Pro B

Alors que le Sluc, déjà condamné à la relégation en Pro B, se déplace sur le parquet du leader, Monaco, son président Marc Barbé lève une partie du voile sur l'avenir du club nancéien.

Le Sluc va donc retrouver la Pro B de basket après 23 saisons consécutives dans l'élite. Marc Barbé, le président du Sluc Nancy fait le point sur la saison et surtout sur l'avenir de l'institution.

Sur la saison, peu de choses à dire. Ce qui devait arriver arriva, avec une masse salariale en baisse constante après des années d'excès. Les nombreux changements de joueurs, plutôt que de renforcer l'équipe l'ont affaiblie. C'est ce que pense Marc Barbé :

On a changé le coach, la moitié de l'équipe et finalement, le même mal est resté. C'est difficile à expliquer [...] Quand il y a une vie dans une équipe, il est évident que le choses sont plus faciles. On a vu que dans notre équipe, il n'y a pas eu de vie [...]On est un peu otages des joueurs."