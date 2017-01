Basket : le projet de SIG Arena dévoilé, la capacité de la salle serait portée à 8 000 places

La SIG a dévoilé ce lundi son projet de future Arena. Le Rhénus serait agrandi, sa capacité passerait de 6 000 à 8 000 places, avec la possibilité d'aller plus tard jusqu'à 10 000 places. Le coût estimé du projet est de 30 millions d'euros.

C'est un nouveau pas en avant vers la concrétisation du projet de la SIG Arena. Le club de basket strasbourgeois a présenté ce lundi les grandes lignes de l'agrandissement de l'actuel Rhénus.

De 6 000 à 8 000 places, puis éventuellement 10 000

Le toit en métal serait enlevé pour en mettre un plus grand et des rangées de sièges supplémentaires seraient installées. Dans un premier temps, la capacité de la nouvelle Arena serait portée de 6 000 à 8 000 places, avec la possibilité d'aller jusqu'à 10 000 places dans un second temps.

L'espace réservé aux loges serait plus que doublé et puis grande nouveauté, 4 000 mètres carré de surface commerciale seraient créées autour de l'enceinte, ce qui ferait de l'équipement un lieu de vie au quotidien et pas seulement pour les matchs, au coeur du quartier des affaires du Wacken.

80% de chances que le projet voit le jour

Le président de la SIG, Martial Bellon, estime que "ce projet a désormais 80% de chances d'être réalisé". Il reste à boucler le budget de 30 millions d'euros. 60% du montant serait financé par l'acquisition des espaces commerciaux, 20% par le club et 20% par le naming. La SIG est en contact avec 5 entreprises (3 locales, 1 nationale et 1 internationale), l'une d'entre elles donnerait son nom à la nouvelle salle, en échange d'une enveloppe d'environ 6 millions d'euros.

Si tout se passe bien, les travaux pourraient débuter à l'été 2018 et la nouvelle salle pourrait être livrée au mieux en septembre 2020.