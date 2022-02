Basket : "Le public de la Chorale ne fait plus peur à personne" regrette Jean-Denys Choulet

Battu lors des deux dernières rencontres (à l'extérieur), la Chorale va tenter de rebondir ce mardi face aux Metropolitans 92. Les Roannais espèrent refaire le coup du match où ils étaient allés chercher une victoire de prestige dans l'Ouest parisien (92-93).

Mais plus que son équipe c'est visiblement son public que l'entraîneur Jean-Denys Choulet attend au tournant pour cette affiche : "En 2007 - 2008 nous avions un public qui faisait peur à tout le monde. Aujourd'hui il ne fait plus peur à personne. Je demande à ce que l'on retrouve le public de cette époque. On l'a retrouvé par bribes quand on était encore sous jauge réduite. On vient de sortir de deux matchs à l'extérieur (à Cholet et au Portel) où l'on a pris une leçon d'ambiance. Nous à Roanne on a besoin d'un sixième homme. Un public extrêmement chaud. Depuis que je suis revenu à Roanne (en janvier 2020) je ne l'ai pas encore revue".

Quelques jours de vacances avant la dernière ligne droite

Après ce match face à Boulogne-Levallois, les basketteurs de la Chorale bénéficieront de quelques jours de vacances à l'occasion d'une trêve. Ils reprendront l'entraînement le 22 février et effectueront deux matchs amicaux à Chalon et Genève entre le 25 et le 27 février. Le championnat reprendra le 5 mars avec la réception de la JDA Dijon.