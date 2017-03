Basket, le Real dans les arènes face au Miura de l'UDG

19è journée du championnat de France de nationale 2 masculine. Enorme choc ce samedi soir à 19h dans les arènes de Gamarde les Bains, l’Union Dax Gamarde reçoit le Real Chalossais. L’UDG est 5è, le Real 9è.

L’UDG aux couleurs rouge et noire de la légendaire ganaderia d’Eduardo Miura attend dans ses arènes surchauffées le Real Chalossais qui se veut royal en ce soir de derby pas pour du beurre. Gamarde est 5è, fait grosse saison. A huit journées de la fin du temps ordinaire alors que rien n’est figé encore les gamardo-dacquois n’ont que trois points de retard sur le leader Toulouse. Le Real Chalossais, entité historique de la balle orange landaise régate à deux bouées et peut également croire en son destin. A l’extérieur l’entente de six villages gaulois, Caupenne, Maylis, Auriet, Labrey, Toulouzette, Saint Aubin, unifiés en 2009, a vaincu quatre fois et s‘est inclinée à six reprises, notamment lors de ses trois dernières sorties. Sur le sable de la « maestranza » de Gamarde le toro UDG n’a cédé que deux fois devant Golf- Juan le leader azuréen pour un misérable point et le 25 févier dernier devant Garonne actuel 4è du classement. La rencontre de ce samedi soir sent le souffre entre Dax -Gamarde, dont l’ambition avouée est de tenter la montée en Nationale 1, et le Real Chalossais, ses 300 licenciés, ses treize équipes de jeunes, vainqueur de la Coupe des Landes en 2015, le Real qui lui aussi veut étinceler.