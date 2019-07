Basket : le shooteur français Hugo Invernizzi signe au Limoges CSP

Le Limoges CSP a annoncé mardi soir l'arrivée au club du shooteur français Hugo Invernizzi. Ces quatre dernières saisons, il évoluait à Nanterre, après être passé notamment par le Havre et Strasbourg.

Le Limoges CSP a annoncé tard mardi soir l'arrivée prochaine au club du shooteur français Hugo Invernizzi (26 ans - 1,96 m). "C’est un joueur complet, aguerri", explique Crawford Palmer le Directeur Sportif du CSP dans un communiqué. "Avec le départ de William Howard, nous avions eu besoin de ce profil 4/3 shooteur qui peut ouvrir le jeu, et sa venue nous permet beaucoup d’options. C’est un jeune joueur, international français déjà expérimenté du haut niveau. Nous sommes confiant sur le fait qu’il va vite trouver sa place dans le projet du coach et du club” dit encore Crawford Palmer.

Ces quatre dernières saisons, Hugo Invernizzi évoluait à Nanterre. Lors de la saison 2016-2017, il jouait avec Brian Conklin, avec qui il a remporté la FIBA Europe Cup et la Coupe de France, et qu'il retrouvera donc à Limoges cette année.

Né le 7 janvier 1993 à Mulhouse, Hugo Invernizzi est notamment passé par Strasbourg (Pro A, 2011-13), Le Havre (Pro A, 2013-15), et donc Nanterre (Jeep Elite) où il était depuis quatre ans, et où la saison dernière il tournait à 8,6 points (64,6 % à 2 points et 39,5 % à 3 points).