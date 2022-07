Basket : le slovène Gregor Hrovat rejoint la JDA

Nouvelle recrue pour la JDA : le slovène Gregor Hrovat rejoint le club dijonnais pour la saison 2022-2023. L'arrière de 27 ans évoluait la saison dernière au club Pau-Lacq-Orthez, vainqueur de la Coupe de France et demi-finaliste des playoff.

La Jeanne complète ses effectifs pour la saison 2022-2023 : le club recrute pour un an Gregor Hrovat, 27 ans, ancien joueur du club Pau-Lacq-Orthez. Le slovène joue depuis trois saisons en France, puisqu'il jouait à Cholet pour la saison 2020-2021.

Un joueur polyvalent

Avec ses 1m98, le joueur évoluera au poste d'arrière, mais pourra aussi glisser au poste d'ailier. Et puis, les performances du slovène lors de sa saison avec les Elans béarnais a séduit la JDA. Pendant la saison 2021-2022, le club a remporté la Coupe de France et a fini au portes de la finale de playoff, en s'inclinant face à Strasbourg. Gregor Hrovat a également joué dans les championnats slovènes, turcs ou allemands. Dans son communiqué, le club résume : "son expérience et sa polyvalence nous seront précieuses cette saison".