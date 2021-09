Basket : le Strasbourgeois Frank Ntilikina poursuit sa carrière à Dallas

Après quatre saisons décevantes à New York où il ne s'est jamais imposé, le meneur de jeu strasbourgeois Frank Ntilikina reste en NBA, mais il portera désormais les couleurs des Dallas Mavericks.

Recruté en 8ème position par les New York Knicks lors de la draft 2017, Frank Ntilikina n'est jamais parvenu à devenir titulaire. Le "French Prince", formé à Strasbourg Saint-Joseph et à la SIG, a souvent été cantonné au banc de touche. En quatre saisons aux Knicks, il s'est contenté de 5,5 points et moins de 3 passes décisives par match.

Le vice-champion olympique à Tokyo, âgé de 23 ans, va donc tenter de relancer sa carrière aux Dallas Mavericks. La franchise texane est portée par le prodige slovène Luka Dončić, que les Français ont battu en demi-finale des JO. Frank Ntilikina sera certainement amené à faire souffler quelques minutes par match le meneur de jeu star de Dallas.

