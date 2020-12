Le Tango Bourges Basket connait son adversaire pour les quarts de finale de la coupe de France

Alexia Chartereau, Helena Helena Ciak (ASVEL) et Iilian Rupert.

On connait désormais le tableau des quarts de finale de la coupe de France féminine de basket, trophée Joë-Jaunay. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi matin au siège de la fédération à Paris. Les quarts de finalistes sont les cinq équipes qualifiées à l’issue des 8e de finale : Charleville-Mézières, Charnay, Landerneau, Lattes-Montpellier et Villeneuve d’Ascq ey les trois clubs français engagés en Euroleague Women : Tango Bourges, Basket Landes, et Lyon.

Le programme des quarts de finale - Samedi 13 février 2021 à 20h00

Bourges (LFB) – Lyon (LFB)

Charleville Mézières (LFB) – Villeneuve d’Ascq (LFB)

Landerneau (LFB) – Basket Landes (LFB)

Lattes-Montpellier (LFB) – Charnay (LFB)

Les demi-finales de la coupe de France, trophée Joë Jaunay, auront lieu le 26 mars et la finale le 24 avril.