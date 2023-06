Basket : le TGB provisoirement rétrogradé en Régionale, le club fait appel

C'est un sacré coup derrière la tête qu'encaisse ce vendredi 16 juin le TGB, le club féminin de basket de la ville de Tarbes. La DNCCG, le gendarme financier de la Fédération Française de Basket, a décidé de rétrograder provisoirement le club en championnat de Ligue Régionale, pour le sanctionner de finances trop justes en fin de cette saison.

Ce qui veut dire que lors de son audition devant la commission, les responsables du club n'ont pas su donner suffisamment de garanties pour que le TGB soit maintenu en Ligue Féminine, l'élite du basket féminin. Pourtant, le club a fait appel de cette décision. Un recours qui sera examiné le mardi 20 juin par la DNCCG, qui pourra peut-être changer d'avis.

Le club très confiant sur la décision en appel

Le coach du TGB, François Gomez, assure que la décision de la cour d'appel penchera dans le bon sens. Le club a, depuis sa première audition, des garanties à apporter. 80% des partenaires ont signé pour accompagner le club une nouvelle saison, et deux nouveaux partenaires se sont également engagés pour soutenir le TGB l'année prochaine. Ils seront révélés en début de semaine prochaine assure le coach.

"On va présenter un dossier plus que complet" détaille François Gomez, "un dossier comme on n'a pas présenté depuis de longues années. Des pièces qui vont maintenir, je le dis haut et fort, le TGB en Ligue Féminine. Je confirme à 100% que ce dossier sera reçu par la DNCCG, cette décision va vite être inversée" explique le coach, qui dénonce une maladresse de la Fédération d'annoncer ainsi cette rétrogradation provisoire.