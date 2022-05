Basket - Le TMB en Ligue Féminine : "Une saison incroyable"

Sans trembler, les filles du Toulouse Métropole Basket ont remporté leurs deux matches de la finale de Ligue Féminine 2 face à La Tronche. Le deuxième succès, acquis samedi soir en Isère, a assuré le titre de championnes aux Toulousaines qui joueront en LFB la saison prochaine.

"Après tant d'attente..."

La capitaine du TMB, Isabelle Strunc, a réagi samedi soir au micro de France Bleu, à cette accession : "Enfin ! Après tant d'attente. J'étais venue à Toulouse pour gagner un titre, c'est que du bonheur. On a tellement travaillé, il y a pas mal de filles qui sont là depuis quatre ans. C'est une saison incroyable pour nous. Vue la physionomie de la saison, je pense que c'est mérité. Félicitations à La Tronche malgré, elles nous ont posé des problèmes. On va savourer ce titre et on pensera à la LFB un peu plus tard."