Basket - Leaders Cup : l'Élan Béarnais veut ramener la coupe à la maison

Marne-la-Vallée, France

L'Élan a entamé son séjour à Disneyland par un tour de manège ce jeudi. Mais c'est bien le grand huit de la Leaders Cup que les Béarnais aimeraient parvenir à boucler dimanche soir. Trois matchs en trois jours, au mieux, à commencer par un quart de finale face au Levallois de Freddy Fauthoux.

Un petit passage par la Tour de la Terreur puis les joueurs de l'@EBPLO ont eu la chance de rencontrer Captain America, Black Panther et Black Widow#LeadersCup#MediaDay



L'@EBPLO jouera contre les @LevalloisMetro en ouverture demain dès 13h. Match à suivre sur @RMCsport 2 pic.twitter.com/1W0TBpcTC7 — LNB (@LNBofficiel) February 14, 2019

Dynamique porteuse

L'Élan Béarnais aborde la compétition avec la confiance engrangée d'une série de trois victoires en championnat, (Strasbourg, Dijon et Chalon-sur-Saône) la meilleure série des huit clubs engagés. Le club sait aussi que Levallois va se retrouver très amoindri avec dernièrement les forfaits de Mouphtaou Yarou et Roko Ukic, blessés, et de Julian Wright, en désaccord avec la direction des Metropolitans. « On est ultra-favoris pour ce match, reconnait le coach béarnais Laurent Vila, on sait que c'est donc un match piège ».

« On est confiant tout en sachant qu'il faut rester sérieux, parce que même si on est sur une bonne dynamique, sur une compétition de trois matchs en trois jours tout peut se passer » prévient Léo Cavalière. Du président aux joueurs en passant par l'entraîneur, l'ambition est claire, décrocher un trophée que l'Élan n'a remporté qu'à une seule reprise, en 2003 (Semaine des As).

Si l'Élan Béarnais remporte son match face à Levallois, l'équipe retrouvera en demi-finale le vainqueur de la rencontre entre l'ASVEL et Bourg-en-Bresse.

Daval-Braquet absent de dernière minute

L'Élan Béarnais sera privé pour la compétition du jeune pivot Thibault Daval-Braquet (22 ans), il s'est blessé à la cheville mercredi soir lors du dernier entraînement avant de partir pour Paris.

Le tableau

Quarts de finale (vendredi)

13h00 : Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez - Levallois Metropolitans

15h30 : LDLC ASVEL - JL Bourg Basket

18h00 : JDA Dijon - SIG Strasbourg

20h30 : Nanterre 92 - Limoges CSP

Demi-finales (samedi)

18h00 : Vainqueur Pau-Lacq-Orthez - Levallois / Vainqueur Lyon-Villeurbanne - Bourg en Bresse

20h30 : Vainqueur Dijon – Strasbourg / Vainqueur Nanterre - Limoges

Finale - Dimanche à 17 heures

La visite à Disneyland en images

Yannick Bokolo et Laurent Vila bien entourés ! - © Hervé Bellenger / IS / LNB - Disneyland

Les Avengers au grand complet ! - © Hervé Bellenger / IS / LNB - Disneyland