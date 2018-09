Roanne, France

Après leurs qualifications pour les 32e de finale de la Coupe de France de Basket mercredi soir, Saint-Chamond et la Chorale se tournent maintenant vers une autre compétition, la Leaders Cup Pro B.

Pour les Couramiauds ce sera la semaine prochaine mais pour les Roannais c’est ce vendredi soir avec la réception de Vichy. C’est une compétition que les Roannais ont déjà remporté en 2017 et qui permet de s’assurer une place en playoffs, indépendamment du classement en championnat. Ces premiers matches de Leaders Cup ce sont aussi des galops d’essai intenses avant le retour aux choses très sérieuses et à la Pro B le 12 octobre pour le capitaine Clément Cavallo : "On est motivés pour faire la meilleure performance possible. Tant qu'on peut engranger des victoires pour accumuler de la confiance et arriver le 12 octobre à 100% prêts, on fait les efforts et on donne tout. D'avoir gagné cette coupe il y a deux ans c'est toujours excitant ! C'est un trophée et c'est toujours bon à gagner. La motivation est donc facile à trouver".

Les Roannais en avance sur leurs concurrents ?

L'effectif de la Chorale a été très peu remanié avec deux ajouts seulement, Ferdinand Prénom et Matt Carlino. Huit joueurs ont donc connu l'épopée de l'an passé, quatre étaient même de la victoire en Leaders Cup en 2017. De quoi donner le sentiment que le groupe est en avance dans sa préparation par rapport aux concurrents ? "En avance ? Je ne pense pas", répond le coach Laurent Pluvy. "Par contre on a des certitudes sur notre basket, sur ce qu'on peut proposer quand tout le monde sera en forme. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on n'est qu'à un mois de préparation. Mais on connait les qualités des uns et des autres. On a un vécu commun qui nous servira dans les moments compliqués, voire dans les fins de matches. Mais en terme de basket aujourd'hui, on n'est pas plus avancés qu'une équipe qui a renouvelé son effectif. Globalement c'est trop tôt pour juger."

La 1ère journée de Leaders Cup c’est ce vendredi soir à 20h sur le parquet de la Halle Vacheresse entre la Chorale de Roanne et Vichy-Clermont