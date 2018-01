Marne-la-Vallée, France

Le tirage au sort de la prochaine édition de la Leaders Cup a eu lieu ce jeudi midi. Le Limoges CSP affrontera Nanterre 92. Une équipe que les Limougeauds ont battu dans les Hauts-de-Seine lors de la phase aller du championnat (73-75). Ce qui fait dire à l’entraîneur breton du club francilien Pascal Donnadieu que Limoges est "nettement favori".

"Pas sûr" lui a répondu dans un sourire le coach du CSP Kyle Milling, devant les caméras de notre confrères de BFM Sport :"Limoges va à la Leaders Cup pour gagner le plus de matches possible. Ce n'était pas dans nos objectifs en début d'année de faire la Leaders Cup. Mais les joueurs et le staff, nous avons tous envie de venir ici. Cela fait trois ans que le club ne s'était pas qualifié. Nous sommes tous content d'être là."

Si le Limoges CSP passe, ce sera face à Cholet ou Le Mans

De son côté, son homologue de Nanterre Pascal Donnadieu a rappelé que son club n'a raté que la 1ère édition et reste sur cinq participations, et "c'est une première fierté". Mais il a aussi souligné que Nanterre "n'a jamais gagné cette compétition. Il faudra bien qu'on y arrive un jour" a-t-il conclu.

En demi-finale, le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de l'opposition entre Cholet et Le Mans. Dans l'autre partie du tableau, Strasbourg sera opposé à l'Asvel et Monaco affrontera Bourg-en-Bresse. Les horaires des rencontres seront communiqués dans l'après-midi par la Ligue Nationale de Basket. La leaders Cup se déroulera du vendredi 16 au dimanche 18 février, à Disney Village, à côté du parc d'attraction.

Ce tirage au sort fait le bonheur du capitaine du Limoges CSP Brian Conklin, qui évoluait à Nanterre la saison dernière...