Marne-la-Vallée, France

Lors de leurs deux dernières participations, c'était un petit tour et puis s'en va pour le Limoges CSP à la Leaders Cup. Cette saison, ce n'était pas un objectif en soi, mais maintenant qu'ils y sont, ils comptent tout faire pour aller au bout selon le directeur sportif Olivier Bourgain :"On est content d'y aller. On y va pour jouer au basket. On est aussi là pour serrer la main à Mickey mais surtout pour jouer au basket. Après les attractions, on sera sur le parquet pour affronter Nanterre, et ce match, on doit le gagner, on va le gagner. Le club n'a jamais gagné ce trophée. Ça vaut ce que ça vaut mais pour nous, c'est un trophée. On va essayé, avec nos moyens actuels, d'aller le chercher".

On ne se prend pas la tête avec la Leaders Cup - Pascal Donnadieu

Pour débuter, le Limoges CSP va affronter ce vendredi (20h30) une équipe de Nanterre amoindrie par les absences de deux joueurs américains, Terran Petteway toujours écarté, et Myles Hesson, blessé pour le reste de la saison. D'ailleurs, l’entraîneur francilien, Pascal Donnadieu, ne se montre pas très optimiste :"Ça va être extrêmement compliqué. J'utilise des joueurs 35 minutes par match. C'est beaucoup trop. Quand vous manquez de rotations, surtout face à une armada comme Limoges, c'est forcément handicapant. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est de prendre du plaisir, d'essayer de se lâcher, de jouer sans pression et on verra ce que cela peut donner. On ne se prend vraiment pas la tête avec la Leaders Cup."

Mam Jaiteh se méfie quand Nanterre se dédouane de toute pression

Un discours que l'ancien pivot de Nanterre aujourd'hui à Limoges, Mam Jaiteh, connait bien :"C'est du Pascal Donnadieu ! Quand Nanterre se dédouane de toute pression, c'est là que Nanterre est le plus dangereux. Donc il faut que l'on soit encore plus vigilant." Un regard totalement partagé par son coéquipier Jean-Frédéric Morency :"Malgré les absences, ils font de bonnes performances. Ils viennent de battre deux fois Le Portel. On sait qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est pour ça qu'il faut rester concentré et amener beaucoup d'énergie. Ils peuvent aussi faire des coups d’éclat. Ce ne sera pas simple !"

