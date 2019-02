Basket - Leaders Cup (1/4 finale) : Le Limoges CSP étrille Nanterre et passe pour la 1ère fois en demi-finale

Limoges, France

Après un match sans saveur et une élimination précoce en 8e de finale de Coupe de France mardi à Monaco, le Limoges CSP s'est brillament imposé face à Nanterre 92 vendredi soir en quart de finale de la Leaders Cup. Alors que Jordan Taylor (forfait) est resté sur le banc et a laissé sa place à l'ailier William Howard à la mène, les joueurs de François Peronnet ont largement dominé ceux de Pascal Donnadieu.

1ère victoire de l'histoire de club en Leaders Cup

Si les deux équipes étaient au coude à coude à la fin du 1er quart temps (21 à 20 pour le CSP), la suite est un match à sens unique en faveur de Limougeauds ultra collectifs et très efficaces des deux côtés du parquet. Axel Bouteille (28 points) et ses coéquipiers ont fait la différence lors des 2e et 3e quart temps (23-15 et 29-17) avant de gérer pour s'imposer 98 à 75 et décrocher la toute première victoire du club dans la compétition depuis que la Semaine des As a laissé sa place à la Leaders Cup.

Un Bouteille tout feu tout flamme

Le pivot Jerry Boutsiele, élu joueur du mois de janvier en JeepELITE, a été désigné MVP (16 pts, 8 rbds, 23 d'éval). Quatre autres joueurs ont dépassé ou approché les 20 d'évaluation : Bouteille (28 pts, 28 d'éval), Miles (15 pts, 6 rbds, 6 passes, 22 d'éval), Rousselle (9 pts, 9 passes, 20 d'éval) et Hardy (18 pts, 19 d'éval). En demi-finale samedi, le Limoges CSP affrontera Strasbourg (20h30) tombeur de Dijon (79-89). Dans l'autre partie de tableau, Levallois qui a dominé Pau, sera opposé à Bourg-en-Bresse tombeur de l'ASVEL (18h).