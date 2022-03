Les basketteuses du Poinçonnet joueront la finale du Trophée Coupe de France face à Monaco

C'est donc une grande première dans l'histoire du Poinçonnet basket. Les joueuses de François Ménival ont en poche leurs billets pour la finale du Trophée Coupe de Francen cette coupe de France réservée aux clubs amateurs. Cette finale de prestige se jouera à l'Accor Arena de Bercy, la veille de la finale de la Coupe de France réservée aux club professionnels.

"C'est une grande première et nous avons proposé le plus beau basket ce week-end à la Rochelle" François Ménival (entraîneur du Poinçonnet Basket).

Sans faire de bruit mais avec une détermination incroyable les Poinçonnoises ont, d'abord, éliminé Sannois-Saint-Gratien 63 à 58 puis l'équipe de Sceaux un candidat pour la montée en ligue 2, 63-52. "Je suis ultra satisfait. En effet c'est une grande première pour le club d'aller en finale, c'était déjà une grande première d'aller en demi-finale. Ce qui me plait le plus en fait, c'est que mes joueuses ont eu de grandes valeurs pour en arriver là. Et du coup je pense que nous avons proposé le plus beau basket." précise François Ménival l'entraîneur du Poinçonnet basket.

La finale se jouera à l'Accor Arena de Paris-Bercy le 22 Avril prochain

Les basketteuses du Poinçonnet doivent maintenant terminer leur championnat de NF1 de la plus belle des manières. Elles vont fêter cette place en finale samedi prochain au gymnase de la forêt au Poinçonnet face à Roanne puis elles se déplaceront à Monaco pour la clôture du championnat. Des monégasques qui jouent la montée en ligue 2 et participeront aussi à la finale de ce trophée coupe de France, tout un programme.