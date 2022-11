Basket : les Bleues dans la Loire pendant une semaine pour 2 matches à enjeu

Les Bleues sont arrivées ce dimanche dans la Loire, sans la locale de l'étape, Alix Duchet, née et formée à Roanne. La meneuse de Bourges n'est toujours pas remise de sa rupture des ligaments croisés du genou. C'est la première fois que les Françaises se retrouvent depuis fin septembre et la défaite en quart de finale du Mondial face à la Chine.

ⓘ Publicité

Les basketteuses tricolores vont donc avoir 3 journées pleines, avant le match de jeudi, pour travailler collectivement. Elles s'entraineront directement à l'Arena en partageant les créneaux avec les garçons du SCBVG. La réception de la Finlande à Saint-Chamond aura 2 intérêts : d'abord relancer les Bleues dans la course à la qualification pour l'EURO, elles qui cumulent 1 victoire et 1 défaite dans leur groupe et puis mettre un gros coup de projecteur sur la nouvelle Arena de Saint-Chamond, d'autant que le match sera télévisé. Le dimanche c'est la Chorale de Roanne qui prêtera sa Halle Vacheresse aux basketteuses françaises pour accueillir les Ukrainiennes, un match à la saveur autant sportive que politique. Deux rencontres qui doivent confirmer que le public de la Loire aime le basket et que le département a désormais 2 salles de très haut niveau pour accueillir de tels événements.

Il reste des places pour les deux rencontres, jeudi à 20h30 à l'Arena de Saint-Chamond face à la Finlande et dimanche à 17h à la Halle Vacheresse de Roanne contre l'Ukraine.