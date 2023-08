Basket : les Bleus, candidats au titre, éliminés dès le premier tour du Mondial

C'est l'une des plus grosses désillusions pour les Bleus du basket français, qui plongent dans une crise à un an des JO de Paris. Les Français ont été éliminés de la coupe du Monde de basket dès le premier tour, après leur défaite dimanche contre la Lettonie à Jakarta (88-86), alors qu'ils visaient le titre.

Giflés vendredi par le Canada (95-65), les Bleus n'ont pas rendu la claque et vu les Lettons, qui participaient à leur première Coupe du monde, passer devant pour la première fois du match à 37 secondes du terme. Ils ont donc vécu leur plus grosse désillusion depuis que Vincent Collet en a pris les rênes en 2009, voire de l'histoire de l'équipe de France : ils sont éliminés avant même le dernier match de poule, mardi contre le Liban.

"Un échec global" pour Nicolas Batum

Une énorme claque, alors qu'ils figurent sur tous les podiums actuels (3e du Mondial-2019, finalistes des JO-2021 et de l'Euro-2022) et qu'ils avaient clamé haut et fort leurs ambitions de titre. "Evidemment c'est ma plus grosse déception avec le maillot de la France. J'ai honte, c'est la première fois que j'ai réellement honte. Beaucoup de gens croyaient en nous", a lancé en conférence de presse le capitaine des Bleus Nicolas Batum, qui s'exprimait en anglais.

En français, comme auparavant au micro de BeIn Sports, il a ensuite appelé à une "grosse remise en question des joueurs, du staff, et de la fédération. J'ai parlé de tout le monde car c'est un échec global." "Ça part d'abord de nous, les joueurs, on est sur le terrain. Si on a des consignes et qu'on ne les applique pas, personne ne peut le faire" a ajouté le joueur. "Peut-être qu'on est arrivés avec moins faim, plus de certitudes et on l'a payé très, très cher", a encore estimé Batum.

Un manque d'humilité pour Vincent Collet

"On ne peut pas être performants à ce niveau dans un tel concert de concurrence si on n'a pas l'humilité pour se battre (...) Vraiment, l'humilité pour moi est au cœur de ce qu'il s'est passé", a estimé Vincent Collet, appelant les Bleus à retrouver, à Paris dans un an, leurs "valeurs et leur identité" dont "on est un petit peu éloigné cette année".

"Être beau, c'est bien, mais aller sur le terrain et se salir les mains, c'est mieux"

"Notre équipe est belle et être beau, c'est bien, mais aller sur le terrain et se salir les mains, c'est mieux", a expliqué le pivot Rudy Gobert, pour sa part décevant lors de ce Mondial.