Basket : les féminines de la SIG espèrent atteindre l'élite du basket français à moyen terme

Les basketteuses de la SIG ont connu un début de saison canon, avec cinq victoires en autant de matchs en Ligue 2. Le club, qui se professionnalise de plus en plus, vise une montée en Ligue féminine d'ici trois - quatre ans, lorsqu'il sera doté d'une nouvelle salle de 1.200 places à Illkirch.

La meneuse de jeu de la SIG, Louise Dambach, entame déjà sa dixième saison chez les seniors de la SIG. Cette enseignante, qui n'est pas pro, savoure cette entame de championnat réussie avec un carton plein en Ligue 2 : "On s'attendait à gagner des matchs, mais peut-être pas cinq sur cinq dès le début. Surtout qu'on a déjà joué des grosses équipes, qui ont des ambitions un peu plus élevées que les nôtres, mais on prend. Tant qu'on peut surfer sur la vague et sur ce début de saison, on va en profiter".

Une pivot de 2,02m à la SIG

Dans ses rangs, la SIG compte désormais six joueuses professionnelles, contre deux il y a trois ans. Elle dispose notamment d'un atout de taille. Serena Manala, avec 2,02m, est la plus grande femme de France. La pivot, qui fêtera ses 21 ans ce dimanche 31 octobre, est venue s'aguerrir dans le club illkirchois.

La SIG espère faire mieux que sa septième place de la saison passée en Ligue 2. Le club se structure de plus en plus et compte une dizaine de salariés. Sur un budget de 670.000 euros, 300.000 euros environ sont consacrés aux féminines (le reste est dévolu aux équipes de jeunes de la SIG, garçons et filles et aux équipes amateurs).

Une nouvelle salle en 2024 ou 2025

Le club vise l’accession en Ligue féminine, d’ici quelques années, lorsqu’il sera doté d’une nouvelle salle de 1.200 places, fin 2024 ou début 2025. "On est toujours limités par rapport à notre salle (le Hall de la SIG au centre d'Illkirch-Graffenstaden), qui est vétuste et pour laquelle on ne peut pas vendre beaucoup de prestations, précise le président Stéphane Weber. La nouvelle salle sera à taille humaine, car on a besoin de la chaleur du public, c'est très important pour nous. Mais par contre, on aura toutes les infrastructures qu'il faut pour le sport de haut niveau, avec nos bureaux, salles de réunions, espaces VIP. Ça va nous permettre de nous développer, c'est vraiment ce qu'il nous manque aujourd'hui".

Ce nouveau complexe sera construit près du parc d’innovation, à côté des clubs de rugby et de football d’Illkirch. Ce projet coûtera autour des 16 millions d’euros.

