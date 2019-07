Basket : les Françaises affrontent les Britanniques en demi-finale de l'Euro ce samedi soir

France

Vont-elles croquer les Britanniques ? Les basketteuses françaises sont en demi-finale de l'Euro ce samedi 6 juillet 2019 après avoir battu les Belges 84 à 80 en quarts, jeudi soir à Belgrade, grâce à une grosse performance de Sandrine Gruna (33 points). Elles risquent fortement de l'emporter une fois de plus, car la Grande-Bretagne est un pays de faible culture basket et n'avait jamais atteint le dernier carré, ni même les quarts.

"L'objectif, c'est l'or"

Olivia Epoupa, la meneuse des Bleues

Les Bleues restent sur trois médailles d'argent sur les trois derniers Championnats d'Europe (2013, 2015, 2017), une 3e place en 2011 et le titre en 2009. "On ne se contentera pas de l'argent ou du bronze", assure la meneuse Olivia Epoupa, l'autre élément-clef de cette jeune équipe de France (24 ans de moyenne), omniprésente dans tous les secteurs du jeu (scoring, passe, défense et même rebond du haut de ses 164 cm), après les trois finales perdues contre l'Espagne (2013, 2017) et la Serbie (2015), les deux équipes qui s'affronteront dans l'autre demi-finale.

Coup d'envoi de la rencontre à 18h à Belgrade en Serbie avec la présence de supporters français.