Basket : les jeunes joueurs de la JDA Dijon Fauteuil partent au tournoi de Barcelone

La JDA Dijon Basket Fauteuil veut ramener la coupe à la maison ! Le club est parti ce jeudi 6 juillet 2023 en direction pour l'Espagne, pour participer au tournoi international de Barcelone. Une compétition qui fait s'affronter quatre équipes : une sélection de Catalogne, la sélection nationale d'Irlande, un club parisien et une équipe Dijon/Marseille, dont la JDA fait partie. Au programme, peu de temps pour du tourisme, avec les entraînements dès vendredi, les premiers matchs samedi et, on l'espère, une finale dimanche.

Un tournoi plein de valeurs

Un tournoi à l'étranger, avec de jeunes joueurs, et en coopération avec une équipe marseillaise, cela s'organise ! "C'est arrivé grâce à l'amitié entre nos deux clubs, le club de Marseille et celui de Dijon qui dure depuis quelques années maintenant, explique Damien Lordel, l'entraîneur de la JDA Dijon Basket Fauteuil. Il y a une volonté d'emmener des jeunes en dehors de nos frontières."

Les membres de la JDA Dijon Basket Fauteuil en route vers la victoire. © Radio France - Dimitri Morgado

Certains joueurs, les plus anciens, sont déjà partis en compétition à l'étranger. Il y a notamment eu deux projets en Indonésie, en participant à la Coupe de Bali. Des déplacements qui enrichissent l'équipe selon Damien Lordel. "Les anciens, les jeunes, trois jours ensemble à rencontrer une autre culture, un autre pays, un autre basket, explique-t-il. Et puis vivre ce qu'on peut retrouver dans le sport, c'est l'humain et le partage."

Maria, une battante

L'une des basketteuses dijonnaises part pour la première fois à l'étranger pour une compétition. Elle s'appelle Maria, elle a 16 ans. Partie d'Auxerre, sa ville natale, pour venir pratiquer le basket à Dijon. Une jeune femme qui a un parcours particulier, et qui s'est vraiment battue pour en arriver là. Maria a commencé sa jeune carrière sportive au pôle Espoir Basket valide de Bourgogne, jusqu'à ce qu'une terrible nouvelle stoppe sa pratique il y a un an. "J'ai eu une maladie neurologique qui a fait que mon état s'est dégradé, raconte-t-elle. J'ai perdu ma motricité au niveau des jambes, donc arrêt du valide."

S'ensuit une période très difficile pour l'adolescente. Un coach lui présente alors le basket fauteuil. "Compliqué à accepter au début mais par la suite ça a été le plus grand plaisir, se rappelle-t-elle. Ça a été la renaissance de Maria, parce que ça a été des années compliquées quand j'ai arrêté."

Maria, 16 ans, compte bien briller au tournoi international de Barcelone. © Radio France - Dimitri Morgado

Pour la jeune femme, imaginer ne jamais reprendre le basket, ça n'a finalement jamais été une option. "C'est comme si j'avais gagné un certain combat. J'ai la maladie qui est avec moi, mais c'est un combat que j'ai gagné. Ça m'a permis d'accepter mon handicap. Le basket, c'est mon premier amour et je pense que ça restera le dernier amour." Et c'est bien cet amour du basket qui l'emmène, elle et ses coéquipiers, au-delà des frontières, pour remporter ce tournoi international de Barcelone.