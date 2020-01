Basket : les joueuses de Bourges attaquent l'année 2020 par une victoire contre Nantes

L'objectif était de poursuivre sur la lancée des très bons résultats obtenus en novembre et décembre. Les Berruyeres l'ont relevé haut la main en battant Nantes (86-72) pour la 10e journée du championnat de France de basket.

Bourges, France

La coupure pendant les fêtes de fin d'année n'a pas cassé l'excellente dynamique du Tango Bourges Basket. Les joueuses berruyères se sont largement imposées face à Nantes (86-72), ce dimanche, pour la 10e journée du championnat de France.

Face à la lanterne rouge, l'entraîneur de Bourges avait prévenu : gare à l'excès de confiance et aux matchs de reprise toujours plus compliqué. Mais ses joueuses ont été au rendez Vous en montrant application et concentration tout au long de la rencontre.

Pas le temps de savourer cette victoire : le Bourges Basket poursuit son mois de janvier très chargé avec un déplacement mercredi sur le parquet de Prague pour la 9e journée d'Euroligue.