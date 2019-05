Basket : les Landes derrière Dax Gamarde pour la montée

Département Landes, France

Ce vendredi soir, 20h, en direct sur France Bleu Gascogne, l’Union Dax-Gamarde reçoit Le Pontet-Avignon. A l’aller, le 18 mai dernier, les landais se sont imposés dans le Vaucluse, 64-56. L’affaire est donc bonne pour l’UDG qui peut dès ce vendredi soir valider sa montée en Nationale Une. En cas de défaite il y aura une belle disputée lundi à Gamarde. Pour Jean Lamaignère, le président de l’UDG, cet acte final doit enfin "donner corps au projet de club" qu'il a initié il y a plusieurs années. Il restera en tout état de cause, si l'UDG passe ce cap des quarts de finale, à valider le dossier administratif, financier et structurel devant les instances fédérales, ultime échelon pour l'accession.

Udg, soif de victoires - UDG FB

Mais le plus dur est fait. Cette victoire samedi dernier au Pontet a mis Dax Gamarde sur les rails de la montée. Ces play- offs s’annoncent favorables pour les chalossais dans la mesure où les hommes de Denis Mettay ont deux cartouches à tirer, au pire, et sur leur stand. Ce vendredi soir, en cas de victoire des landais, le dossier sera plié. Au pire ils auront une deuxième chance par la belle, lundi. Le coach landais qui met en garde, tout de même, contre trop de certitudes et ajoute : "Avignon a tout à gagner et nous beaucoup à perdre". La montée qui s'inscrit dans une logique pour Dax Gamarde qui aspire, et travaille en conséquence depuis des années, à rejoindre le troisième niveau du basket hexagonal, ce qui n’est pas arrivé à un club landais depuis 29 ans et les grandes heures notamment d’Hagetmau Doazit.

Dans une arène qui affichera "no hay billetes" les rouge et noir de l’UDG, si l’on s’en tient au différentiel entre les deux équipes, devraient rapidement porter l’estocade au petit toro provençal. On n’imagine pas en effet la pression de l’enjeu générer un match à l’envers des gamardo- dacquois. L'UDG qui lors de la saison régulière n'a perdu que trois des vingt six matchs qu'elle a disputés. Une équipe et un club qui ont patiemment structuré leur projet pour enfin accéder à leur paradis de la Nationale 1.