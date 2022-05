Basket : les petits gagnants de la Coupe des Landes

Ambiance survoltée ce samedi 21 mai dans les arènes de Gamardes-les-Bains. Chez les femmes, les invincibles de Coteaux du Luy ont dominé de bout en bout Adour Dax Basket. Les Luycontines avaient démarré la rencontre avec 7 points d'avance car elles évoluent en prénationale et l'ADB en Nationale 3, soit une division d'écart.

Autour de la meneuse Delphine Darribère, les Chalossaises ont largement dominé la rencontre grâce à une meilleure adresse et une défense qui ont déstabilisé les Dacquoises (84-59).

Deux divisions d'écart mais la victoire pour l'ADB chez les hommes

L'Adour Dax Basket a retrouvé le sourire un peu plus tard avec le match des hommes. Malgré les deux divisions d'écart avec les blanc et vert de l'ESMS (R1 et N2), les Dacquois ont fait preuve d'une grande combativité. Ils avaient 14 points d'avance et leurs adversaires ont fini à quatre points (81-77).