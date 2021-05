Basket : les Sharks d'Antibes se donnent de l'air face à Saint-Chamond

C'était le match de la peur pour les Sharks d'Antibes. Sonnés par les six revers de suite et notamment les deux derniers très cruels face à Denain et à Quimper, les basketteurs antibois flirtaient avec la zone rouge avant la réception de Saint-Chamond, premier relégable. Un match capital pour le maintien, qui a tourné en faveur des locaux. Les Sharks s'imposent (88-79) face aux Ligériens et se donnent un peu d'air au classement.

L'enjeu ne tue pas le jeu

Le premier quart-temps part fort et le score défile. Wesley et Lindbom enchaînent les trois points pour rester au contact des Ligériens, inspirés dans la raquette. Etienne Ca donne finalement l'avantage aux Sharks (26-25) dans les dernières semaines de ce premier quart-temps débridé.

Les joueurs de Daniel Goethals parviennent ensuite à maintenir l'écart avec Saint-Chamond au début du second quart-temps grâce notamment à Lindbom et au capitaine Gédéon, décidément adroits à trois points ce vendredi soir (40-35). Mais deux paniers à trois points de Hoyaux (14 points à la mi-temps) ramènent Saint-Chamond à la marque (43-43). Un dernier panier au buzzer de Cortale redonne l'avantage aux rouges (45-47).

Les Sharks accélèrent après la pause

A la reprise, les Sharks accélèrent et Wesley profite d'un rebond défensif pour claquer un dunk en contre-attaque (56-49). Mais le score se gèle pendant plus de trois minutes côté Antibois et Saint-Chamond repasse devant (56-59). Hoyaux continuent de régaler à trois points (19 points en tout au 3e quart-temps) mais un dernier exploit de Yussuf ramène les deux équipes dos à dos avant d'entamer la dernière période (64-64).

Pitard et Lindbom montrent la voie

Punis cruellement dans le money-time face à Denain et à Quimper ces derniers jours, les Sharks prennent les choses en main grâce notamment à l'activité et l'adresse de Pitard, auteur d'un dernier quart temps de haut niveau (72-64). Lindbom, toujours lui, empile également les points (17 en tout) et les Sharks s'envolent vers la victoire. Wesley claque un trois points pour tuer les dernier espoirs ligériens et les Sharks peuvent crier leur joie (88-79). Qui ressemble surtout à du soulagement.

Après six défaite de suite, les joueurs de Daniel Goethals prennent leur distance avec Saint-Chamond (qui compte quatre matchs de retard) et la lanterne rouge Poitiers, lourdement battu ce vendredi. Mais pas le temps de souffler. Les Sharks se déplacent dès mardi sur le parquet de Gries-Oberhoffen, adversaire direct pour le maintien.