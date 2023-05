Basket : les Spurs de San Antonio remportent la loterie NBA et probablement Victor Wembanyama

Victor Wembanyama suit les traces de Tony Parker. Comme lui, le basketteur français de 2,21 mètres de haut commencera sans doute sa carrière en NBA chez les Spurs de San Antonio. La franchise texane a remporté cette nuit le "premier choix" de la loterie de la draft NBA.

Le 22 juin 2023, les Spurs de San Antonio choisiront donc en premier, quel joueur recruter au cours d'une grande cérémonie : la draft. Les équipes se répartissent les meilleurs jeunes basketteurs de la planète, (ceux du championnat universitaire, de la ligue mineure et des championnats étrangers), chacun leur tour. Cette année, tout en haut de la liste, figure le nom du prodige français : Victor Wembanyama. Et il est très peu probable que les Spurs laissent passer l'occasion de le recruter.

Meilleur marqueur, rebondeur et contreur du championnat de France

Le basketteur originaire des Yvelines fera ses débuts en NBA en octobre 2023 mais il est attendu depuis bien longtemps. À seulement 19 ans, l'intérieur des Mets 92 de Boulogne-Levallois a déjà convaincu par ses qualités jamais vues. Malgré sa taille immense (2,21 mètres de haut et 2,43 mètres d'envergure), l'international tricolore présente des qualités techniques que l'on retrouve habituellement chez des joueurs beaucoup plus petits. Il est aussi en cette fin de saison le meilleur marqueur, rebondeur et contreur du championnat de France avec une évaluation à 26.2 points .

Le jeune Victor Wembanyama sera donc vraisemblablement pris en main par Gregg Popovich, l'entraineur des Spurs et l'un des meilleurs à son poste de l'histoire du basket. C'est lui d'ailleurs qui a recruté en 2001 un certain Tony Parker dans son équipe. Ensemble, ils ont remporté quatre titres de champions sur les cinq détenus par les Texans de San Antonio.