Basket : les supporters de l'Hermine de Nantes continuent d'y croire

L'Hermine de Nantes et Boulazac s'affrontent en finale retour de la pro B de basket ce jeudi soir à Nantes. Les Nantais ont été largement dominés par les Périgourdins (79-64) lors du match aller, mais leurs supporters continuent de croire à la victoire et à la montée en Pro A.

Gagner. C'est une obligation ce jeudi soir pour l'Hermine de Nantes. Les basketteurs nantais disputent la finale retour du championnat de France de Pro B. Ils doivent gagner pour s'offrir le droit de disputer la belle à Boulazac après leur défaite du match aller (79 à 64), gagner pour continuer d'espérer décrocher le titre de champion de France et la monter en Pro A.

On a déjà fait de très gros matchs cette saison, on est capable de le refaire

Lundi soir à Boulazac, en Dordogne, "l'Hermine a fait son pire match de la saison", estime Théo Turpin du Squad 44, le nouveau club de supporters des basketteurs nantais. "Alors, ils ne peuvent faire que mieux au match retour", poursuit le jeune homme. "Il y avait beaucoup de pression là-bas, on a joué un match de plus qu'eux pour se qualifier en finale, il y avait sans doute un peu de fatigue". Et, comme son ami, Aurélien Rossignol, il reste résolument optimiste : "il faut l'être ! Parce qu'on a une très bonne équipe, capable de battre les meilleurs du championnat. On a déjà fait de très gros matchs et on est capable de le refaire". Théo renchérit : "l'équipe s'est réveillée pour ces play offs après une saison où il y a eu des hauts et des bas. Elle a même complètement explosé. Vraiment, on y croit ! Tout est possible !".

Vu que la Pro B est un championnat très dense, il ne faut pas rater l'occasion de monter en Pro A

Ils croient à la victoire lors de cette finale retour, à une nouvelle lors du troisième match à Boulazac et donc au titre et à la montée en Pro A dès cette saison, même si l'objectif du club c'était 2018, il y a encore quelques semaines. Voir l'Hermine en première division du basket français, Aurélien et Théo en rêvent et ils savent que l'occasion ne se représentera peut-être pas tout de suite. "Vu que la Pro B c'est un championnat très dense, il ne faut pas manquer les moments opportuns pour pouvoir monter".

Match à suivre en direct sur francebleu.fr

Et pour ça, ils comptent sur tous les autres supporters de l'Hermine pour mettre le feu à la salle de Mangin-Beaulieu : "quand on voit l'ambiance qu'on a eu pour la demie-finale à Nantes contre Fos, c'était vraiment magique ! On espère revivre ça ! En plus, les joueurs aiment ça, ça les galvanise". Pour mettre toutes les chances de son côté, le Squad 44 a préparé des banderoles spéciales pour cette finale. Avec quel message ? "C'est un secret, une surprise pour les spectateurs qui viendront au match !"

Hermine de Nantes-Boulazac, match à 18h45 ce jeudi soir à la salle de Mangin-Beaulieu et en direct sur francebleu.fr