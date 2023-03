Basket : les Tango de Bourges jouent leur va-tout en Euroligue

Les Berruyères ont été lourdement battues 84 à 56 au match aller. Nouvelle défaite interdite donc, sous peine d'élimination. En cas de victoire, les Tango retourneront jouer à Mersin la semaine prochaine pour la belle.

Le coach, Olivier Lafargue a noté de belles choses, mardi en Turquie et il se basera sur cela pour que son équipe s'impose ce vendredi soir : "Quand on a amené de la percussion, on a eu des situations qui se sont ouvertes. Malheureusement, on a joué beaucoup périphérique en début de troisième quart temps et cela nous a peu réussi. Défensivement, quand on a mis plus de dureté, on les a poussées à faire des erreurs. Les Turques étaient à zéro rebond offensif sur toute la première mi-temps. Cela prouve que quand on ne leur a pas laissé de deuxième ou troisième chance, on a su être dans le match et on doit s'appuyer là-dessus."

Olivier Lafargue, coach des Tango de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Même sentiment pour l'arrière, Sarah Michel qui veut aussi y croire : "On est à leur niveau sur la première mi-temps où on joue bien les relances, on les perturbe alors qu'on fait quelques pertes de balle, des maladresses de précipitation. La formule est bien pour nous puisqu'on ne doit pas remonter les vingt-huit points d'écart. Il nous suffit d'une belle victoire d'un point pour jouer la belle. Chez nous, avec notre public, on montre souvent un autre visage. On a vraiment envie d'aller chercher le troisième match."

Rendez-vous à 20h au Prado de Bourges ce vendredi.