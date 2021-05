Basket : les Tango de Bourges ne seront pas championnes

Une défaite assez frustrante d'autant que Bourges avait survolé la phase régulière de championnat. Sarah Michel, longtemps blessée faisait sa rentrée avec Bourges. La joueuse était un peu amère d'autant que la formule cette année se joue sur un seul match : " Nous, ça fait un mois qu'on ne joue pas. On voulait être l'équipe qui ferait le plus de matches en play-off. On sera l'équipe qui en aura fait le moins. C'est frustrant de finir comme cela. Vu la saison qu'on a faite, on aurait aimé avoir des play-off un peu plus long, un peu plus disputés. On s'est battues, mais on part sur un match sec. C'est comme ça, c'est le haut niveau. Il fallait être présentes ce soir et Montpellier a su jouer sa carte jusqu'au bout."

Isabelle Yacoubou a marqué 18 points. © Radio France - Michel Benoit

Les berrichonnes seront donc bredouilles cette année. Le manque de rythme des berruyères s'est fait sentir en début de rencontre mais surtout, les filles de Bourges n'ont pas su neutraliser l'américaine de Montpellier, Myisha Hines Allen qui marque 30 points à elle seule. La pivot de Bourges, Isabelle Yacoubou, n'en revient pas : " On est tombé sur une alien ! On n'a pas pu l'arrêter, en essayant, à deux, à trois sur elle, sans succès. Il faudra tourner la page de cette défaite, mais je ne sais pas comment. "

Montpellier a démontré beaucoup d'envie et de mordant. © Radio France - Michel Benoit

A l'arrivée, une grande frustration pour les Tango mais pas d'amertume pour le coach, Olivier Lafargue : " Je suis très fier du travail de mes joueuses cette année. Ce qui est le plus embêtant, c'est que ce travail n'est pas récompensé. Et ce qui restera une douleur par rapport à ce groupe, c'est que derrière, on n'aura pas eu cette joie intense et qu'on aime tant de pouvoir lever le trophée ensemble. " Une saison blanche pour les Tango, malgré de très jolies choses.

L'absence de public a été préjudiciable à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les filles de Bourges peuvent déjà penser à l'année prochaine, en espérant revoir du public dans les salles.