Basket : les Tango de Bourges qualifiées pour les 16emes de l'Eurocupwomen

Battues d'un point à Londres, les Berruyères se devaient de l'emporter. Si les londoniennes ont marqué le premier panier, les Tango ont ensuite très largement dominé le score tout au long du match. Keisha Hampton marque 22 points, Iliana Rupert 20 points. Un bon match de reprise après la trêve des fêtes : " Sincèrement, elles avaient l'envie de démarrer ce match en montrant qu'elles allaient être dures, elles aussi " explique le coach de Bourges, Olivier Lafargue. " On s'est un peu fait matraquer au match aller et tout le monde voulait montrer que quand il faut aller au charbon, nous aussi on peut y aller. C'est très bien. Sur les matchs de reprise en janvier, on se pose toujours la question de savoir si on a perdu du rythme après seulement trois ou quatre jours d'entraînement et on est rassuré, on a gardé ce rythme. Cela n'a pas été simple mais on est rapidement monté en température et les filles étaient prêtes. De toute façon, elles n'attendaient que cela. Iliana (Rupert) montre encore que ce qu'elle fait, elle le fait bien. Keisha (Hampton) fait un gros match, surtout en première mi-temps. Alix (Duchet), on n'a l'impression qu'elle n'est jamais partie. Toutes les filles se sont montrées à la hauteur. Et maintenant, on a Montpellier qui arrive. Ca va être bien. "

Alix Duchet a fait son retour après son opération du ménisque © Radio France - Michel Benoit

C'était le retour d'Alix Duchet, opérée du ménisque début novembre. En revanche, Endy Myem était absente (positive au Covid). Les Berruyères ont eu à coeur ce mercredi soir de réparer l'affront subi à Londres : " On avait eu un match difficile à Londres " confie Laëtitia Guapo. " Donc on avait beaucoup d'attente sur ce match retour. Ce n'est pas le plus beau match de l'année, mais l'important, c'est la victoire. On savait qu'on devait prendre les choses en main dès le début et c'est ce qu'on a fait. On ne voulait pas commettre la même erreur qu'à Londres. On était confiantes. On savait qu'on n'avait pas de souci à se faire si on déroulait notre jeu." En 16emes de finale, les Tango affronteront Brno (République Tchèque)