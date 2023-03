Basket : les Tango de Bourges s'offrent la belle à Mersin

Elles y croient toujours ! Les basketteuses de Bourges ont battu Mersin d'un petit point 76 à 75 hier soir au prado. Les Tango s'offrent donc une belle mercredi prochain en Turquie. Contrat rempli, mais le plus dur reste à faire : gagner là-bas pour se qualifier pour le final four. Les Berruyères ont sorti un grand match, très intense qu'elles ont mené de bout en bout même si Mersin est bien revenu dans les cinq dernières minutes. Il faudra maintenant être au rendez-vous mercredi prochain face à un public difficile.

Les basketteuses de Bourges ont su occuper la raquette © Radio France - Michel Benoit

Alix Duchet a brillé et inscrit seize points : " On a démontré une force de caractère ce soir, analyse le meneuse des Tango*. On a réussi à être dures, intenses, sur les vingt premières minutes et les vingt dernières. On a montré qu'on était ensemble et qu'on voulait vraiment aller chercher ce match d'appui. Le plus dur reste à faire. On a eu beaucoup d'adresse ce soir et ça doit nous mettre en confiance. En Turquie, ça va fighter dur, on le sait avec ce public qui est leur sixième homme, mais on va aller chercher ce combat pour se qualifier.* "

Laetitia Guapo était particulièrement heureuse de voir sa copine Laetitia Duchet revenir au meilleur niveau : " On est un peu Rox et Rouky. J'adore quand mon Rox est comme ça. J'essaie de la mettre en confiance et quand je lui donne le ballon, je sais que ça va aller au fond. On rivalise avec les Turques qui sont une grosse équipe. Quand on voit leurs intérieures, leurs meneuses, leurs extérieures, elles sont hyper complémentaires. Ca va être un beau match et que le meilleur gagne. A savoir, nous ! "

Olivier Lafargue, coach des Tango de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le coach, Olivier Lafargue a essayé de faire jouer son équipe au centre et ça a payé : " La clef, elle était d'attaquer le cercle et de ne pas les laisser nous pousser à être périphériques. On le sait. Si tu es capable de faire ça, tu vas t'ouvrir des belles choses. Mercredi, ils vont flipper en Turquie parce qu'ils vont avoir peur de perdre ce match là et nous on doit jouer là dessus. Il faut que ça nous serve à nous réunir, à être forts ensemble car on sait que ça va être hostile. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bien quand on va faire des matches comme ça ! Ca fait de bons souvenirs. C'est une grande équipe mais nous aussi et on va aller se battre là-bas."