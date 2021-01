Basket : Les Tango de Bourges toujours en course en Euroligue

Et les Berruères remettent le couvert ce vendredi soir (20H00) contre le Galatasaray. Il faudra aussi qu'elles gagnent dimanche contre Basket Landes pour se qualifier pour la suite de la compétition. Tout est donc encore possible pour les Berruyères surtout au vu de ce qu'elles ont démontré jeudi soir : " Je pense qu'on a su gérer la fin du match " analyse l'Intérieure, Alexia Chartereau. " On a souvent péché là-dessus, cette saison. Notre jeu collectif a également fait la différence à la fin. On a essayé d'alterner pas mal et le tableau des scores illustre bien cela. Tout le monde a amené sa pierre à l'édifice. Et c'est l'une de nos grandes qualités."

Un Hub d'Euroligue qui se joue sans spectateurs à Bourges, covid oblige. © Radio France - Michel Benoit

Les Tango ont déployé une très belle énergie . Le match de ce vendredi soir se jouera aussi sur la récupération. Les Berruyères ont un atout en jouant à domicile : " On a notre vestiaire. On sait qu'on a le bain froid. Donc c'est sûr, on est dans de meilleures conditions pour récupérer " avoue le coach Olivier Lafargue. " On n'avait pas encore vécu cette saison, ces moments où on est transcendé par l'Euroligue. Ce soir, on a fait un vrai match d'Euroligue et je suis très content pour elles."

Les Berruyères heureuses de la victoire contre Galatasaray © Radio France - Michel Benoit

Les Berruyères devront encore compter sur leur collectif ce vendredi soir : " Galatasaray a des grosses individualités mais nous on a un effectif un peu plus large" estime la Défenseure, Sarah Michel. " Elles ont donc des joueuses qui jouent peut-être beaucoup plus depuis le début de ce hub. C'est certain ça s'annonce encore très intense, mais on n'a pas le choix. Il faudra faire tourner et être à fond dès qu'on mettra les pieds sur le parquet." Coup d'envoi à 20H00 ce vendredi, juste après Sopron / Basket Landes, prévu à 17H00 au Prado de Bourges..