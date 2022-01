Basket : les Tango de Bourges veulent garder le rythme

Les Tango ont une semaine chargée avec trois matchs (elles accueillent Montpellier en coupe de France dimanche). Olivier Lafargue, le coach, espère rester sur cette belle dynamique puisqu'elles n'ont enregistré aucune défaite depuis le début de l'année. Olivier Lafargue est satisfait du jeu développé par ses joueuses mais garde un objectif pour continuer de s'imposer : il faut que les filles durcissent leur jeu : " Oui ce match retour est confortable. C'est sûr, on a fait le travail là-bas. Maintenant, il ne faut pas qu'on oublie de jouer le match. Il faut rester sur cette intensité qu'on a démontrée là-bas. Il y a ce match jeudi et le match de dimanche. Des rendez-vous couperet et on a tout intérêt à emmagasiner de la confiance. C'est sur ces équipes-là qu'il faut qu'on soit plus vigilant derrière. Si on veut continuer à avancer, c'est sur cette notion de combat qu'on doit travailler encore. Pour l'instant, on n'a rien gagné, et on ne gagnera rien avant d'avoir remporté la finale."

Alix Duchet, meneuse des Tango de Bourges. - Tango Bourges Basket

Les Tango évolueront avec tout leur effectif : Alix Duchet a fait son retour en début d'année, après sa déchirure du ménisque fin octobre... La meneuse apporte déjà beaucoup à l'équipe mais reste vigilante pour encore progresser : " J'ai des bonnes sensations et surtout une bonne sensation avec le groupe. Ce qui est important après cette opération, c'est de ne pas surcharger le genou. Il faut éviter d'avoir une inflammation liée à un rythme trop fort. En ce moment, je travaille pour regagner en musculation sur ma jambe. Il faut savoir doser. C'est vrai, on doit durcir notre jeu si on veut avancer dans la compétition. C'est d'autant plus compliqué qu'on est plutôt considéré comme une équipe gentille. On est prêt pour repartir au combat, même si on a gagné de 30 points là-bas. On a retrouvé l'équipe de onze joueuses. Ca fait du bien et c'est assez rare pour être souligné." Bourges / Brno au Prado à 20H00 ce jeudi. Seulement 2000 spectateurs autorisés à cause du Covid.