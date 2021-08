Basket : les Tango de Bourges vont devoir vite trouver le rythme

Premier match amical contre Angers le 9 septembre (dans le Maine et Loire) et déjà une grosse échéance les 22 et 23 septembre. Les Tango disputeront à Schio en Italie, le tournoi de barrage pour se qualifier en Euroligue.. Il va vite falloir monter en puissance. Les Tango où Endy Miyem fait son retour. Une pièce maîtresse dans l'effectif berruyer.

Olivier Lafargue, coach adjoint de l'équipe de France, arbore la médaille de bronze décrochée aux J.O de Tokyo, avec ses quatre joueuses berruyères, membres de l'équipe tricolore © Radio France - Michel Benoit

Endy Miyem avait quitté Bourges en 2015, après neuf saisons en Berry. Pierre Fosset était encore président des Tango et le prado n'était pas aussi grand : " Il y a des nouvelles têtes et c'est vrai que le prado a changé, même si je l'ai revue depuis " confie la joueuse. " C'est bizarre. J'ai l'impression d'être la petite nouvelle même si j'ai été là il y a un moment et pendant longtemps. "

C'est parti pour une nouvelle saison au Tango Bourges Basket © Radio France - Michel Benoit

L'ailière, médaillée de bronze à Tokyo, se projette déjà dans le tournoi de barrage pour l'Euroligue à Schio en Italie les 22 et 23 septembre : " Effectivement, ça va arriver vite. Il va falloir être performante rapidement. Là, pour le premier entraînement, ça ne va pas être joli à voir, mais c'est l'affaire d'une ou deux semaines, le temps de se remettre dans le bain. " A 33 ans, Endy Miyem sera une carte maîtresse de l'effectif berruyer, après le départ pour Lyon d'Alexia Chartereau : " C'est un passeur exceptionnel " confie le coach, Olivier Lafargue. " Elle amène son tir extérieur, toute sa puissance et sa connaissance du jeu. Un taulier ici à Bourges et bien sûr comme capitaine de l'équipe de France. Elle vient ici dans un environnement qui ne lui est pas inconnu. Endy va donc retrouver rapidement ses bons réflexes et on a hâte qu'elle démarre avec nous. Surtout que cette année, on ne pourra pas faire les diesel ! On a de grosses échéances, d'entrée. Heureusement, l'effectif n'a pas été chamboulé à l'intersaison. La difficulté, c'est de retrouver un bon niveau avec des joueuses qui ont coupé trois mois pour certaines, et d'autres seulement trois semaines. C'est à nous de travailler tout cela."

Jacques Fleury, président du conseil départemental du Cher, et Richard Boudet, vice-président aux sports, sont venus encourager les joueuses pour leur reprise. © Radio France - Michel Benoit

Les berruyères compteront également sur l'américaine Keisha Hampton, cette année.