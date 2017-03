Basket : les Tango de Bourges vont limiter les dégâts à Koursk

Les basketteuses de Bourges jouent mardi soir à Koursk, à 450 km au sud ouest de Moscou : 1/4 de finale aller d'Euroligue. L'objectif de leur saison européenne est atteint. Les Tangos joueront donc sans pression contre la meilleure équipe européenne cette saison.

C'est un déplacement particulièrement périlleux, dans tous les sens du terme. Sur le plan sportif tout d'abord : Koursk est toujours invaincue en 14 rencontres d'Euroligue. L'équipe de l'ancienne berruyère, Helena Ciak, s'est même payé le luxe d'aller battre Ekaterinbourg, la semaine dernière dans le championnat russe. Déplacement long et fatiguant puisque les Tango ont décollé de Paris à 7h50 dimanche après un voyage en bus de Nantes. Autant dire qu'elles n'ont quasiment pas dormi. Et la nuit dernière, elles étaient dans un train. On connait mieux pour récupérer. Joannah Leedham est du voyage. Depuis son retour contre Villeneuve d'Ascq, la capitaine gagne peu à peu du temps de jeu et tente de retrouver son niveau, encouragée par toute l'équipe. Sa rage a manqué ces trois derniers mois.

Johannah Leedham revient peu à peu, après sa blessure au pied © Radio France - Michel Benoit

Des berruyères irrégulières mais toujours dans leurs objectifs : elles se sont qualifiées pour la finale de la coupe de France (match le 22 avril contre Charleville-Mézières), quart de finale en Euroligue ... reste le championnat, reconnait la coach Valérie Garnier, qui espère briller dans la phase finale.