Basket : les Tango remportent la coupe de France et se qualifient pour l'Euroligue !!

Paris, France

Ça n'a pas été une saison simple ni mais les Tango ont réussi à la terminer de la plus belle des manières. Devant le public nombreux de Paris-Bercy, les joueuses de Bourges ont remporté la finale de la coupe de France. Le score, 67 à 58, montre bien que le match n'a pas été de tout repos pour les filles du coach Olivier Lafargue. Elles ont pu compter sur leur domination au rebond (50 à 28) et sur leur défense pour étouffer et battre l'équipe de Charleville-Mézières (33% de réussite au tir), les Flammes Carolo.

La "der" de Johannès

Ce succès, pour le dernier match de la pépite française Marine Johannès sous le maillot orange de Bourges, permet aux filles d'Olivier Lafargue de décrocher le ticket direct pour la phase de groupes de l'Euroligue la saison prochaine. "On était pas mal déçues après notre demi-finale du championnat perdue contre Montpellier. On voulait bien terminer la saison, pour le club, pour le président Pierre Fosset. C'était un match que l'on se devait de gagner, pour partir la tête tranquille", a commenté Johannès après la rencontre.

Après une première mi-temps très fermée, ce sont les Flammes Carolo qui ont basculé en tête à la pause (27-25). Les Berruyères jouaient sans leur pivot Elodie Godin et leur arrière Sarah Michel. Heureusement l'internationale canadienne Nayo Raincock-Ekunwe (16 points, /8 rebonds, 4 passes décisives) a su hausser le niveau au bon moment. Les 24 points de Sara Chevaugeon pour Charleville, meilleure marqueuse de la rencontre, n'y ont rien fait. La belle surprise côté Tango est venue de la jeune Iliana Rupert, auteure de 12 points à 6/7 aux tirs à seulement 17 ans.