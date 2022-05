Basket : les Tarbaises du TGB assurent leur maintien en élite en battant Charnay ( 70-61)

Les joueuses et le staff du TGB peuvent souffler : le club a assuré ce mardi soir son maintien en élite grâce à la victoire 70 à 61 face à Charnay. Un match à domicile, dans un Palais des Sports du Quai de l'Adour chaud bouillant, au propre comme au figuré. Cette 3e victoire consécutive dans les playdowns, une sorte de mini-championnat entre les quatre dernières équipes au classement, assure aux Tarbaises de terminer au moins devant Charnay, et donc de ne pas descendre et quitter l'élite du basket féminin.

Le TGB est désormais 10e du championnat. Il reste aux Violettes deux déplacements dans ces playdowns, qui ne compteront pas beaucoup pour elles. Ce sont surtout Charnay et Landerneau, qui se disputent la descente, qui vont scruter les prochains résultats.