Basket - LF2 : Feytiat mise plus que jamais sur la jeunesse pour sa 2e saison dans l'antichambre

Pour la 2e saison du club en Ligue Féminine 2, l'entraineur Cyril Sicsic va s'appuyer sur une équipe très jeune. Avec les signatures de deux joueuses qui évoluaient à Montbrison (LF2) cette saison : la combo guard Carla Bremaud (24 ans, 22MJ/7 pts/19') et Sirine Mehadji (23 ans, 22 MJ/6,8 pts/3,6 rbds/20') qui évolue au poste de pivot. Autres recrues : l'arrière-ailière Ilona Hattab. Internationale en moins de 20 ans, la native de Royan jouait en Ligue Féminine à Landerneau (6 MJ/1,7 pts/6'). Et Inès Salahy (17 ans, 12MJ/2,6pts/1,5PD/12') qui joue au poste de meneur de jeu. Internationale des moins de 18 ans, elle sort du Centre Fédéral (LF2).

Des jeunes joueuses pleines d'énergie, la volonté du coach

Ces jeunes recrues sont "déterminées à prouver ou à gagner en responsabilité" dixit le coach qui voulait des joueuses capables de "défendre dur et de se jeter sur tous les ballons". D'ailleurs, elles viennent renforcer un noyau déjà bien jeune. Autour de la capitaine de route Caroline Misset (ailière, 30 ans) et d'Emilie Prugnières (intérieure, 26 ans), elles joueront avec Amali Moutout (intérieure, 19 ans), Eva Faillot (arrière, 19 ans), et Ilona Prémilleux (intérieure, 20 ans). Pour compléter l'effectif, Feytiat Basket a recruté deux joueuses étrangères dont les noms seront communiqués la semaine prochaine.