Basket (LF2) : la saison pour franchir un nouveau cap pour Montbrison ?

Et si les filles de Montbrison poursuivaient leur folle ascension vers les sommets du basket français ? Pour leur 3e saison dans l'antichambre de l'élite, elles débutent leur saison à Chartres, ce samedi à 20h.

Après 3 montées successives, les Montbrisonnaises se sont stabilisées depuis 2 saisons en 2e division, la Ligue Féminine 2 où elles elles ont continué leur progression : le maintien décroché il y a deux ans et les playoffs disputés la saison dernière. Une sorte de miracle déjà pour le BCMF qui dispose du plus petit budget du basket professionnel féminin français avec 450 000 euros par an. Alors à l'heure de reprendre la saison sportive ce samedi avec un déplacement à Chartres (20h), le BCMF veut rester lucide pour prolonger ce qui fait sa réussite depuis 5 saisons maintenant sous les ordres de Corine Benintendi.

Pour le président Jean-Marie Daragon, faire avancer le club, cela se passe aussi ailleurs que sur le terrain : "Ce qui nous sépare des meilleures c'est l'argent. On a le plus petit budget de France. On a des subventions publiques très faibles par rapport à nos adversaires. On essaie de compenser avec le privé mais on a vite fait le tour parceque le sport féminin en France est un peu le parent pauvre. On joue souvent devant une salle pleine mais elle est trop exiguë pour le niveau qu' l'on a atteint. C'est peut-être un frein au développement puisque la salle est pleine. Une nouvelle salle ? Les politiques m'avaient qu'on verrait ça si on était 3 ans professionnelles. Ca fait 3 ans et ils doivent tous se réunir pour nous doter d'une belle salle. C'est ce qu'ils m'ont dit."