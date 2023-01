Basket - Ligue des champions : JDA Dijon - Peristeri, la victoire ou la fin du parcours en Europe

"Victoire obligatoire", un bon vieux poncif du vocabulaire sportif. Sauf que cette fois, c'est vrai. La JDA Dijon n'a pas le choix : si elle veut continuer son parcours en Europe cette saison, elle doit s'imposer mercredi 18 janvier 2023, sur son parquet, face à l'équipe grecque de Peristeri. Au match aller , la JDA s'était imposée (89-80), avant de s'incliner au match retour en Grèce (92-88, après prolongations). Disposant de l'avantage du terrain pour ce troisième match décisif, la Jeanne peut croire en ses chances d'accéder au "Top 16" - le tour suivant dans cette Ligue des champions. Le détail des enjeux avec l'entraîneur, Nenad Markovic, et l'ailier fort, Abdoulaye Loum.

ⓘ Publicité

loading

La saveur des grandes soirées

Dans une saison de basket, il y a finalement peu de matchs couperets. C'est le luxe de la Ligue des champions, quand il faut jouer des barrages, de la Coupe de France, et des play-offs. L'ailier fort Abdoulaye Loum, désormais rodé aux joutes européennes, savoure déjà : "On joue au basket pour ce genre de matchs, ça nous pousse, on est préparés pour ça, on travaille toute l'année pour ça, on va être prêts". Bonne nouvelle : la Jeanne dispose de clutch players, décisifs dans les moments chauds, comme Holston ou McDuffie.

Du côté de l'entraîneur, Nenad Markovic, on tente de tempérer. "J'essaye vraiment de ne pas sur-stresser les joueurs à propos de l'importance du match, ils le savent déjà. Ils veulent tous continuer à jouer en Coupe d'Europe", avance-t-il. Il veut mettre son expérience d'ancien joueur au service de son collectif. "Quand j'étais joueur, j'adorais les matchs avec beaucoup de stress, ceux pour les grands joueurs, qui ont du mental, détaille Nenad Markovic. Comme joueur, je n'ai jamais su jouer les "petits" matchs, mais j'étais souvent là dans les grands rendez-vous. J'essaye de donner toute ma confiance aux joueurs".

Encore un match serré ?

Les deux premiers matchs de la série ont été extrêmement disputés et indécis, le deuxième s'achevant même au bout des prolongations. Faut-il s'attendre à une nouvelle affiche très serrée ? "Je ne peux pas prédire si ce sera un match serré ou pas, répond Nenad Markovic, en revanche je m'attends à un match très physique. Les joueurs de Peristeri ont pris de la confiance sur leurs derniers matchs. Récemment, ils ont joué très dur, j'attends presque un combat de rue, très rude, très physique. On doit être prêts pour ça".

"Ils ont plus de meneurs pour mettre la pression sur la balle. Ils sont bons sur les rebonds offensifs, ils ont de l'énergie pour mettre la pression sur tout le terrain, et pendant tout le match, développe l'entraîneur de la Jeanne. On va tenter de faire plusieurs plans, et voir si ça marche. On a nos armes, on a une bonne structure et une bonne alchimie dans l'équipe. J'espère qu'on va se battre et qu'on va gagner !".

Sans Rousselle, la gestion de David Holston

La JDA devra une nouvelle fois se passer de son meneur, Jonathan Rousselle, de retour à l'entraînement mais pas encore apte. Nenad Markovic doit donc redoubler d'ingéniosité pour utiliser au mieux David Holston (qui fêtera ses 37 ans fin janvier), titulaire du poste.

"Le problème, c'est que quand David est fatigué, et que Jonathan n'est pas là, on n'a pas de pur meneur, détaille le coach. Evann Gauthier (19 ans) est encore trop jeune pour prendre beaucoup de responsabilités, même si on va sûrement devoir l'utiliser, parce que David ne peut pas jouer 40 minutes - et qu'on joue contre Nanterre trois jours plus tard. David est aussi humain, parfois on ne dirait pas, mais il est humain, il a aussi besoin de repos et de temps pour récupérer".

Abdoulaye Loum, lui, revient de blessure, et devrait entrer dans la rotation mercredi soir. "C'est compliqué, j'arrive à un rythme différent, puisque je n'ai pas joué pendant un mois, regrette-t-il. Il y a eu une baisse de confiance aussi, sans jouer, mais je travaille pour revenir en forme. Je suis un peu plus frais, mais hors-rythme. Quand tu ne joues pas pendant un mois, tu ne peux pas revenir directement à 100%".