Basket - Ligue des Champions : le CSP Limoges affrontera deux clubs turcs

Le CSP Limoges est tombé dans la poule C comptant deux clubs turcs, ce mercredi, lors du tirage au sort de la Ligue des Champions 2020/2021. Les Limougeauds affronteront ainsi le Darüşşafaka, qui participait à l'Euroligue il y a deux saisons et Turk Telecom.

Il y avait cinq clubs turcs pour quatre poules, et c'est le CSP Limoges qui en affrontera deux. Le tirage au sort de la Basketball Champions League (BCL) 2020/2021 a réservé au CSP deux clubs de la Superligue turque : le club d'Ankara, Türk Telecom, et les Stambouliotes du Darüşşafaka.

Outre ces deux gros morceaux, Limoges affrontera l'Hapoel Jérusalem, le Filou Ostende, Happy Casa Brinidisi, San Pablo Burgos, et un club vainqueur d'un barrage. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale (en match aller-retour). Le coup d'envoi aura lieu le 13 octobre.

C'est probablement le Darüşşafaka, sixième du championnat truc avant son interruption, qui est le plus gros morceau de la poule, avec son palmarès récent, vainqueur de l'EuroCoupe en 2018, en battant en finale les Russes de Kouban. Une victoire qui leur avait ouvert les portes de l'Euroligue 2018-2019, où les Turcs avaient remporté seulement cinq victoires en 30 matchs, terminant à la dernière place. Revenus en EuroCoupe la saison dernière, le Darüşşafaka s'était qualifié pour les play-offs.

Les Turcs de Darussafaka, de Kartal Ozmizrka (à gauche) seront le gros morceau de la poule. © Maxppp - ANDREJ CUKIC/EFE/Newscom/MaxPPP

L'autre déplacement en Turquie, se fera à Ankara, contre Türk Telekom, moins habitué des Coupes d'Europe, mais qui avait impressionné la saison dernière en Ligue des Champions, en terminant premier de sa poule, et en battant, en huitième de finale, le Beşiktaş Istanbul.

Limoges aura aussi fort à faire face aux Israéliens de l'Hapoel Jérusalem, qui était placé dans le premier chapeau. Le club israélien, était deuxième de con championnat derrière l'intouchable Maccabi Tel-Aviv. Et lui aussi, avait terminé premier de sa poule de Ligue des Champions la saison dernière, et s'était qualifié pour les quarts de finale. Il devait d'ailleurs affronter Burgos, autre équipe de la poule, avant l’interruption liée au Covid-19. Le club du Nord de l'Espagne participait alors à sa première coupe d'Europe. En championnat, Burgos a fait encore plus fort, en éjectant le Real Madrid du dernier carré, avant de s'incliner contre le FC Barcelone en demi-finale.

Burgos et l'Hapoel Jérusalem seront parmi les adversaires du CSP. © Maxppp - Santi Otero/EFE/Newscom/MaxPPP

Dans cette poule C, on trouve également le Filou Ostende, le meilleur club belge, qui a remporté les huit derniers championnats, et les Italiens de Happy Casa Brindisi, habitué des Coupes d'Europe, qui avait terminé dernier de sa poule de Ligue des champions la saison dernière. La dernière équipe du groupe sera le club vainqueur d'un tournoi à quatre entre Igokea (Bosnie-Herzégovine), Cluj (Roumanie), le Sporting Lisbonne (Portugal) et Fribourg (Suisse).