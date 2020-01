Les basketteuses de Bourges ont conclu leur semaine de la plus belle des manière. Après avoir battu Riga en Euroligue, elles se sont imposées chez elles sans contestation possible à l'issue d'un match référence.

Basket / Ligue Féminine : Bourges surclasse les championnes de France en titre Lyon-Asvel et s'impose 82 à 65

Bourges, France

Dans un palais des sports du Prado chauffé à blanc ou 3950 spectateurs avaient pris place, les deux meilleures équipes Françaises du moment ont livré un spectacle de qualité. Mais les Berruyères sur leur parquet et devant leurs fidèles supporters ont très nettement dominé les débats pour s'imposer excusez du peu 82 à 65 face aux championnes de France en titre ! Les deux premières minutes tournent à l'avantage des Lyonnaises. Elles mènent 6-0. Les Berruyères s'en jamais s'affoler reviennent à une longueur grâce au premier panier à trois points signé Aléxia Chartereau. L'intérieur Berruyère sur l'action suivante inscrit deux nouveaux points. Ce duel au sommet est lancé. L'américaine de Bourges Marissa Coleman permet aux Berruyères de mener pour la première fois dans ce quart temps 9-8( 6ème).Côté Lyonnais Héléna Ciack (1M97) et Michelle Plouffe quatre points chacune permettent aux joueuses du président Parker de ne pas être distancé 13-13 (8ème). Les Berruyères mènent de deux points à la fin du premier quart temps. 20- 18.

Les Berruyères mènent de 14 points à la mi-temps (45-31)

les 3950 spectateurs réunis au Prado ont apprécié cette rencontre de qualité © Radio France - Sylvain ROGIE

La Serbe Ana Dabovic meilleure marqueuse (16 points) et l'américaine Marissa Coleman (15 points) régalent le public du Prado au tout début de deuxième quart temps. La meneuse Suédoise, Elin Eldebrink n'est pas en reste. La preuve à trois points, elle creuse l'écart. Les joueuses Tango Bourges basket mènent alors 33-24 (14ème). La barre des dix points est même franchie par Marissa Coleman à trois points 36-24 (15ème). Les Rhodaniennes ne sont pas au mieux face à un collectif Berruyer bien huilé. L'ancienne pépite de Bourges Marine Johannes est d'ailleurs plutôt discrète en terme de points marqués (2 points en 18 minutes). La mi-temps intervient sur une belle combinaison et deux points supplémentaire pour les Tangos qui mènent logiquement 45-31 grâce à une défense de fer combiné à une adresse au rendez vous (6 sur 9) à trois points.

Au retour des vestiaires les deux équipes se rendent paniers sur paniers au delà des 6m25 : Sarah Michel répond à à la Lyonnaise Marine Jhoannes 53-34 (23ème). Les joueuses du Tango Bourges Basket sont dans un grand soir. Les lignes de passes sont coupées, les ballons sont interceptés. Et du coup Aléxia Chartereau aux lancers Francs donne vingt et un points d'avance à son équipe. 57-36 (25ème). Les Berruyères sont sur un nuage. Valery Demory l'entraîneur de Lyon-Asvel est obligé de prendre un temps mort pour tenter d'enrayer cette belle mécanique Tango 65-39 (27ème). L'écart est toujours conséquent à la fin du troisième quart temps (69-49).

O. Lafargue (entraîneur de Bourges) : "Elles ont été à la fois intelligentes et elles ont mis un cœur énorme pour sortir un tel match, je suis vraiment fier."

Le quatrième quart temps est une confirmation pour les Tangos. Elles poussent les Lyonnaises dans leurs retranchements. Valery Demory n'hésite d'ailleurs pas une seconde pour changer quatre joueuses d'un seul coup pour limiter les dégâts 73-55 (34ème).

V. Demory (entraîneur de Lyon ASVEL : "Bourges a été supérieur techniquement mais aussi dans l'intensité. Il n'y a rien à dire."

Suite à un relâchement légitime des Berruyers, les joueuses de Valéry Demory reviennent quelques peu dans la partie mais sans jamais inquiéter une grande équipe de Bourges. Olivier Lafargue l'entraîneur des Tangos était très fier de ses filles : "Dans les têtes mes filles étaient super bien préparées. Elles ont été à la fois très intelligentes et elles ont mis un cœur énorme pour sortir ce très gros match. Je suis vraiment fier." Son homologue Lyonnais Valery Demory a reconnu la supériorité des Berruyères : "Nous avons joué à peine dix minutes dans ce match. Quand Bourges à durci sa défense on a subi. _On a pris une bonne fessée. Ça fait du bien de temps en temps de prendre une fessée. C'est dommage que se soit interdit par la loi (sourire)_. Bourges a été supérieur techniquement dans l'intensité, il y a rien à dire." Les Berruyères ont quarante huit heures pour bien récupérer. Elles enchaînent ce mercredi 22 avec un match d'Euroligue au palais des sports du Prado à Bourges avec la réception des Belges de Braine.