Basket ligue féminine : Lattes/Montpellier - Bourges la 2ème place en jeu !

Olivier Lafargue l'entraîneur Berruyer compte bien prendre la revanche du match aller et du coup terminer cette phase régulière à la 2ème place.

Châteauroux, France

Les joueuses du Tangos Bourges Basket disputent leur dernier match de la saison régulière ce samedi 6 Avril. Et cette rencontre ne va pas manquer d'enjeu. Deuxième au classement avec 38 points elles se déplacent sur le parquet du troisième Lattes-Montpellier qui n'a qu'un point de retard. En clair, le vainqueur de ce Lattes-Montpellier -Tangos Bourges Basket terminera cette phase régulière à la 2ème place. Ensuite place aux plays off autrement dit un mini championnat à huit équipes à l'issue du quel le club champion de France sera désigné.

Vincent Cavelier directeur du club Berruyer : "il y a un double enjeu : La place de deuxième et la revanche du match aller."

Ce dernier match de la saison régulière ne va donc pas manquer de piquant. Vincent Cavelier est le directeur Général du Tangos Bourges Basket:" En effet, il y a un double enjeu : La place de deuxième et la revanche du match aller. Si nous avons le bonheur de nous imposer à Lattes/Montpellier nous terminerons automatiquement cette phase régulière à la deuxième place ce qui nous permettra ensuite de jouer ce mini championnat face au 7ème. Si nous terminons à la 3ème place nous jouerons le 6ème de Ligue Féminine. Ensuite il faut se rappeler du match aller toujours dans cette phase régulière, nous nous étions inclinés chez nous au Palais des Sports du Prado à Bourges 65-89. L'occasion est donc belle de prendre notre revanche." Les Berruyères ne seront donc pas favorites pour ce dernier match de la saison régulière d'autant que la capitaine Élodie Godin sera indisponible jusqu'à la fin de la saison suite à une rupture du tendon d’Achille.

Les dates pour les quarts de finale des play-off sont connues : 17, 20 et 23 avril 2019. Demi-finales : 27, 30 Avril et 2 Mai. Finale 5, 7, 14, 16 et 23 mai 2019.