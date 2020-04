Après les prolongations de Mehdy Mary et de Ludovic Beyhurst, le Limoges CSP a annoncé ce vendredi la signature pour 3 ans, de l'ailier US Marcus Ginyard.

Basket - Limoges CSP : 3 ans de plus pour Marcus Ginyard

Il est probablement l'un des plus français des joueurs américains du championnat de France de basket. L'ailier US Marcus Ginyard, visiblement très heureux dans sa vie en Limousin, vient de prolonger son bail de 3 ans avec le Limoges CSP. Un contrat longue durée qui fait son bonheur. Il a d'ailleurs déclaré après avoir signé :"Je suis comme à la maison, ici à Limoges, donc je suis très heureux d’annoncer que je reste ici pour 3 ans".

Un élément précieux de l'équipe, sur le terrain et en dehors - Crawford Palmer

Un bonheur partagé par son directeur sportif qui est allé le chercher en Pologne l'été dernier. Crawford Palmer a commenté cette signature dans un communiqué publié par le club :"Quand Marcus Ginyard est arrivée au CSP, nous comptions sur lui pour être un joueur solide de rotation ; il a su être un élément précieux de l’équipe, sur le terrain et en dehors. Pouvoir le conserver sur les trois prochaines saisons, est une réelle satisfaction pour moi-même et le staff, car il apporte beaucoup dans le jeu et dans le vestiaire."

Et au patron du sportif de poursuivre :"Il est aussi bien intégré au projet de jeu de Mehdy Mary qu’à la vie limougeaude. Après avoir voyagé à travers l’Europe pendant sa carrière, nous sommes contents que c’est à Limoges qu’il a décidé de poser ses bagages. Sur le parquet, il a un des meilleurs pourcentages à trois points de Jeep Elite, tout en apportant son expérience et son QI basket des deux côtés du terrain. Marcus fait partie de notre projet qui vise à solidifier notre groupe sur du long terme pour construire quelque chose de durable".

Nous travaillons sur la durée et pas seulement sur la saison prochaine - Mehdy Mary

Quand à l'entraîneur, Mehdy Mary, il est aussi ravi de pouvoir encore compter à l'avenir, sur son ailier américain :"Pour moi, Marcus était un cadre cette année, il a démontré sa capacité à bonifier un collectif. Marcus est un joueur qui met du liant dans l’équipe et il rend les autres meilleurs. Il est d’un dévouement très appréciable pour un entraîneur et il est capable de faire ce qu’il faut pour que l’équipe réussisse même s’il n’en tirera pas profit."

Le technicien limougeaud pour qui la formation de Marcus Ginyard, est un gage de fiabilité :"Il sort d'un programme universitaire américain : North Carolina qui est extrêmement reconnu et il a aussi une personnalité complètement dévouée pour le collectif. Il a été clairement un de mes leaders cette saison, avec Nicolas Lang, pour véhiculer le message dans le vestiaire... J’ai tout de suite dit à Marcus que pour moi, c’était une priorité de le conserver sur la durée. De voir que Ludo et Marcus ont signé pour plusieurs saisons comme moi, c’est une volonté d'effort de ma part de travailler dans la durée, nous construisons sur du moyen terme et pas uniquement sur la saison prochaine."